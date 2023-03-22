فيديوهات ترصد لحظات مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير

رصدت فيديوهات لحظات مرعبة رافقت الزلزال الذي ضرب أمس الثلاثاء كلا من أفغانستان وباكستان مخلفا أضرارا بشرية ومادية.

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وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان. وكانت بؤرته قريبة من الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

وشعر بالهزات أيضا سكان بعض المناطق في الهند وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وأفادت وسائل إعلام بمصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص جراء الزلزال، ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن هيئات الطوارئ قولها، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح في إقليم خيبر بختونخوا جراء انهيار أسطح وجدران المباني.

فيما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الشرطة المحلية، بأن نحو 150 أصيبوا بجروح في المنطقة، وأنه تم وضع المستشفيات في حالة استنفار.

المصدر: RT