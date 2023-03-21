مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الزلزال في أفغانستان وباكستان

أفادت وسائل إعلام بمصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي باكستان وشرق أفغانستان، يوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن هيئات الطوارئ قولها، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح في إقليم خيبر بختونخوا جراء انهيار أسطح وجدران المباني.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الشرطة المحلية، بأن نحو 150 أصيبوا بجروح في المنطقة، وأنه تم وضع المستشفيات في حالة استنفار.

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وحسب معلومات صحيفة "دون"، فإن الهزات الأرضية شعر بها سكان العديد من المناطق الباكستانية، بما فيها في مدن بيشاور ولاهور وكويتا وراولبندي والعاصمة إسلام آباد.

وفي أفغانستان أكد مسؤول محلي في ولاية لغمان لوكالة "رويترز" مصرع شخصين جراء الزلزال.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قد أفاد في وقت سابق بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر في أفغانستان. وكانت بؤرته قريبة من الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

وشعر بالهزات أيضا سكان بعض المناطق في الهند وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان.

المصدر: وكالات