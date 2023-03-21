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زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر بشمال شرقي أفغانستان

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زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر بشمال شرقي أفغانستان
Globallookpress Florian Bachmeier
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر في مناطق شمال شرقي أفغانستان.

وتم رصد الهزات عند الساعة 16:47 حسب توقيت UTC (19:47 بتوقيت موسكو) في جبال هندوكوش على الأراضي الأفغانية.

وكانت بؤرة الزلزال على بعد 38 كلم إلى الجنوب الشرقي عن مدينة جرم في ولاية بدخشان، وبعمق 191 كلم.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.

المصدر: نوفوستي

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