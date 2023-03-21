زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر بشمال شرقي أفغانستان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر في مناطق شمال شرقي أفغانستان.

وتم رصد الهزات عند الساعة 16:47 حسب توقيت UTC (19:47 بتوقيت موسكو) في جبال هندوكوش على الأراضي الأفغانية.

#Earthquake 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) 8 min ago (local time 21:17:24). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

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وكانت بؤرة الزلزال على بعد 38 كلم إلى الجنوب الشرقي عن مدينة جرم في ولاية بدخشان، وبعمق 191 كلم.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.

المصدر: نوفوستي