أمين عام حلف "الناتو" يدعو الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأنه يتوجب على الدول الغربية الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، حيث إن آفاق تسويته لم تظهر بعد، وماينتظرنا هو "حرب استنزاف" طويلة

ووفقا له، يمكن تسمية الصراع في أوكرانيا بـ "حرب استنزاف"، وأشار ستولتنبرغ إلى أن القيادة الروسية "لا تخطط للسلام".

وأكد الأمين العام في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الدول الغربية بحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة الجديدة، وأضاف أن "معدل استهلاك الذخيرة الحالي أعلى من معدل الإنتاج الحالي".

وفي سياق التطورات في ساحة المعركة، قال ستولتنبرغ إن المساعدة التي قدمها "الناتو" تهدف إلى شن هجوم مضاد من قبل أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، قال مرة أخرى إن الحلف ليس طرفا في النزاع، والقرارات العسكرية تتخذ من قبل القيادة الأوكرانية، وفي حديثه عن إمكانية توريد مقاتلات أمريكية من طراز F-16 إلى أوكرانيا، قال الأمين العام إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

بالإضافة إلى ذلك، شدد ستولتنبرغ على أن الدول الغربية يجب أن تخصص المزيد من الأموال للدفاع، وقال: "في قمتنا بفيلنيوس في يوليو، أتوقع أن يوافق الحلفاء على الالتزام باستثمارات دفاعية جديدة أكثر طموحا - على الأقل 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي".

كما قال الأمين العام لحلف "الناتو" إن رغبة الصين في المساعدة في حل النزاع في أوكرانيا يجب أن تكون مصحوبة بمحاولة "لفهم الموقف الأوكراني" و"التفاعل المباشر" مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي. في الوقت نفسه، أعرب عن أسفه لأن بكين لم تدن تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وفي حديثه عن انتهاء فترة ولايته في سبتمبر، أكد ستولتنبرغ أنه لا ينوي الاستمرار في منصب الأمين العام لحلف "الناتو"، الذي شغله منذ عام 2014، وقال: "لقد أوضحت أن فترة ولايتي تنتهي هذا الخريف".

المصدر: تاس