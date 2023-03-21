CNN: الولايات المتحدة تسرّع عملية تسليم أنظمة "باتريوت" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا

كشفت شبكة CNN اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة ستسرع في نقل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وبحسب قوله، أكملت مجموعة من 65 جنديا أوكرانيا تدريبهم على العمل بهذه الأنظمة في قاعدة عسكرية في أوكلاهوما، قبل الموعد المحدد.

وتشير القناة التلفزيونية إلى أن تسريع عمليات التسليم مرتبط بالاستعداد المزعوم من قبل سلطات كييف لهجوم واسع النطاق في الربيع.

وفي وقت سابق من مارس، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن أوكرانيا زعمت تلقيها أحد نظامي "باتريوت" الذي وعدتها به الولايات المتحدة وألمانيا.

المصدر: تاس