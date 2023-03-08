البنتاغون: أنظمة "باتريوت" ستبدأ قريبا العمل في أوكرانيا

صرح مساعد وزير المشتريات والمعدات بالجيش الأمريكي، دوجلاس بوش، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز "باتريوت" قد تبدأ العمل في أوكرانيا قريبا جدا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون ردا على سؤال ذي صلة: "أتوقع أن تكون أنظمتنا جاهزة للعمل هناك (أوكرانيا) في القريب العاجل".

وفي وقت سابق من فبراير، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، إن الجيش الأوكراني سيستقبل قريبا أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وSAMP / T، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وفي ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص أول بطارية "باتريوت" إلى أوكرانيا، والتي سيتم تسليمها في الأشهر القليلة المقبلة، وفي وقت لاحق، أعلنت ألمانيا وهولندا عن نقل منظومات "باتريوت" إلى كييف.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي