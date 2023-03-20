الأمم المتحدة ترد على تصريحات واشنطن وتدعو إلى الهدنة في أوكرانيا

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إنه من المهم إحلال السلام وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدعوة للهدنة في أوكرانيا.

ودعت الأمم المتحدة إلى الهدنة في أوكرانيا ردا على طلب للتعليق على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن الهدنة في أوكرانيا الآن لن تكون مقبولة.

وقال فرحان حق: "لن أعلق على تصريحاته لكنني أقول إنه من المهم بالنسبة لنا أن تتوقف الأعمال في أسرع وقت ممكن، وأن يتم إحلال السلام وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في وقت سابق: "لا يستبعد البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لروسيا ستؤدي إلى دعوة لهدنة في أوكرانيا".

وأشار كيربي إلى أن "الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الدعوة غير مقبولة، لأن الوقف الفوري للأعمال سيضمن مكاسب روسيا على الأراضي".

وأضاف أنه لذلك تعتبر الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".

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المصدر: تاس