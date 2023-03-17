تصريح واشنطن بأن وقف الحرب في أوكرانيا يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة يثير ضجة في مواقع التواصل

رد مستخدمو "تويتر" على تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي مفاده أن الهدنة في أوكرانيا ستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

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وكتب مستخدم "تويتر" الذي أطلق عليه لقب "@toefinger": "نحتاج إلى مليار دولار أخرى ليتم غسلها من قبل الطبقة الحاكمة".

وأضاف آخر بلقب "@joe miller": "الحرب هي أعمال كبيرة. راقبوا التدفقات النقدية إلى الشركات الأمريكية التي تصدر السلاح".

وأشار "@MasterStare" إلى أن ذلك يحدث "لأن وقف إطلاق النار سيوقف سيل الأموال التي يتم غسلها عبر أوكرانيا بما في ذلك من خلال تجارة السلاح".

وعبرت "@arlene8022" عن اعتقادها قائلة: "ومع ذلك ما زالوا يتساءلون لماذا لم تعد الولايات المتحدة تقود العالم".

من جهتها كتبت "@Carla121770": "واو. وهؤلاء الناس يريدون أن يفلس هذا البلد بسبب دفع معاشات التقاعد في بلد آخر. هل هي مزحة".

وأضاف "@tom_crowell51": "دعاة الحرب يديرون هذا العرض. إنه أمر واضح جدا الآن. السلام لا يعد خيارا بالنسبة لهؤلاء الناس".

وفي تعليقه على خطة التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا التي اقترحتها الصين، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: الخطة من 12 بندا التي قدمتها الصين قبل فترة، تتضمن بندا بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف: "ومع أن هذا يبدو مجديا وفكرة حسنة، فإن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن يصادق على مكاسب روسيا ويعترف بها من الناحية الواقعية".

وأضاف أنه لذلك تعتبر الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي