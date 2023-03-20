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بوتين: الدول الإفريقية تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة

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بوتين: الدول الإفريقية تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الإفريقية تسعى جاهدة إلى انتهاج سياسة مستقلة وسط الاضطرابات الراهنة في العالم.

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جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا إفريقيا"، حيث تابع الرئيس: "في الظروف الصعبة للغاية اليوم، وعلى خلفية الاضطرابات في السياسة والاقتصاد العالميين، تسعى الدول الإفريقية جاهدة لاتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة وذات سيادة، لحل مشكلاتها الصعبة في بعض الأحيان بنفسها".

المصدر: نوفوستي

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