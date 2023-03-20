بوتين: الدول الإفريقية تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyrd
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الإفريقية تسعى جاهدة إلى انتهاج سياسة مستقلة وسط الاضطرابات الراهنة في العالم.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا إفريقيا"، حيث تابع الرئيس: "في الظروف الصعبة للغاية اليوم، وعلى خلفية الاضطرابات في السياسة والاقتصاد العالميين، تسعى الدول الإفريقية جاهدة لاتباع سياسة خارجية وداخلية مستقلة وذات سيادة، لحل مشكلاتها الصعبة في بعض الأحيان بنفسها".
المصدر: نوفوستي