بوتين: المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وستفشل مستقبلا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن المحاولات الغربية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الروسي فشلت وستفشل مستقبلا.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال مشاركته في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - إفريقيا":

بوتين: علاقاتنا مع إفريقيا علاقة استراتيجية.

بوتين: روسيا شطبت ديونا للدول الإفريقية بقيمة 20 مليار دولار.

بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يزداد سنويا.

بوتين: هناك مشاريع استثمارية كبيرة تتم في إفريقيا مع "روس نفط" و"روساتوم" وغيرها.

بوتين: أؤكد أن روسيا تنفذ جميع الالتزامات ومن بينها الحبوب والأسمدة. أنتم على علم بتجميد أصولنا في الدول الأوروبية، كنا مستعدون لنقل الحبوب والأسمدة إلى الدول المحتاجة مجانا. ولكن هناك عقبات تفرضها الدول الأوروبية.

بوتين: 45% من الحبوب شحنت من أوكرانيا إلى أوروبا فيما استلمت إفريقيا 3% فقط.

بوتين: إذا قررت روسيا عدم تجديد صفقة الحبوب بعد 60 يوما فسنرسل الحبوب إلى إفريقيا مجانا.

بوتين يعلن مضاعفة عدد المنح الدراسية مرتين.

بوتين: روسيا مستعدة لتقديم المختبرات ذات المعدات الحديثة والمختصين.

بوتين: في فترة الجائحة قدمنا حجما كبيرا من اللقاحات ضد كورونا.

يتبع..