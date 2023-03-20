بوتين: القمح "ببلاش" لأفريقيا ..

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لنقل الحبوب والأسمدة للدول الإفريقية مجانا إذا ما قررت عدم تمديد صفقة الحبوب بعد انتهائها خلال 60 يوما.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا إفريقيا" حيث تابع بوتين: "إن بلادنا تفي بجميع التزاماتها بكل إخلاص، سواء فيما يتعلق بتوريد الحبوب والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الحاسمة لدول القارة الإفريقية، وبالتالي المساهمة في ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة".

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وأشار الرئيس إلى أن بعض الأصول الروسية تم تجميدها في الدول الأوروبية، بما في ذلك الأسمدة، وأعرب بوتين عن استعداد بلاده فعليا لنقلها إلى الدول المحتاجة مجانا، إلا أن "هناك معوقات مع الأسف".

وقال الرئيس: "هناك شيء آخر أود أن أضيفه، وهو أننا إذا ما قررنا مع ذلك عدم تمديد (صفقة الحبوب) بعد 60 يوما، فنحن مستعدون لتسليم كل الكميات التي كنا ننقلها في السابق إلى الدول المحتاجة في إفريقيا من روسيا بالمجان".

المصدر: نوفوستي