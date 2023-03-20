الصين تدعو المحكمة الجنائية الدولية لـ "تفادي ازدواجية المعايير"

قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية احترام حصانة قادة الدول والمسؤولين وتفادي "ازدواجية المعايير".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء.. وتفادي التسييس وازدواجية المعايير".

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وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

من جهته قال الكرملين ردا على المذكرة، إن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

من جانب آخر قالت الخارجية الصينية في بيان نشرته في وقت سابق من اليوم الاثنين على موقعها، إن "الولايات المتحدة تتجاهل التحديات المختلفة والأزمة المؤسسية التي تواجه ديمقراطيتها وتؤمن بشدة أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال النموذج العالمي ومنارة الديمقراطية. وهذا النوع من الغطرسة لا يؤدي فقط إلى تفاقم مشاكل الديمقراطية الأمريكية، بل يستمر أيضا في إلحاق الضرر بالبلدان حول العالم".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة تضع قوانينها المحلية فوق القانون الدولي وتتخذ موقفا عمليا من القواعد الدولية التي تتماشى مع (مصالحها) وتتخلى عنها إذا كانت لا تناسبها.

المصدر: نوفوستي، أ ف ب