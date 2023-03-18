ستيفن سيغال: روسيا تمتلك شعبا رائعا وجميلا

افتتح مركز "تايفون" لفنون الآيكيدو القتالية، بحضور ضيف الشرف الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة، أستاذ الفنون القتالية ستيفن سيغال.

وتم افتتاح المركز من قبل اتحاد الأيكيدو الروسي، وقام سيغال الذي مارس فنون الآيكيدو منذ الطفولة وكان المدرب الرئيسي في اتحاد الآيكيدو الروسي منذ عام 2018، بقص الشريط الأحمر لافتتاح المركز مع اثنين من أفضل طلابه.

وقال مخاطبا الحضور: "أنا سعيد جدا لأنني قادر على تقديم هذا المركز اليوم وأن الآيكيدو سيتطور هنا. هذه الفنون يمكن أن تجعل هذا العالم مكانا أفضل".

وأضاف سيغال: "الرياضيون الشباب الذين رأيتهم اليوم لديهم إمكانات كبيرة للغاية. نحتاج إلى فتح المزيد من هذه المراكز من أجل تطويرها. من المهم أن يتم تطوير آيكيدو بوتيرة أسرع".

وأشار أستاذ الفنون، إلى أن روسيا تمتلك شعبا رائعا وجميلا، وقال: "لا شيء يفاجئني في روسيا، وأجمل ما في الأمر هو الشعب الروسي".

وردا على سؤال الصحفيين حول كيفية تعلم اللغة الروسية، اعترف سيغال بأن "تعلم اللغة الروسية أمر صعب".

وأوضح سيغال، أنه قد يكون لديه مشاريع جديدة في السينما عندما تنتهي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "بمجرد انتهاء العمليات العسكرية الخاصة واستقرار كل شيء، هناك احتمال كبير للمشاركة في أعمال جديدة [في السينما]".

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمركز في زيادة الطبيعة التطبيقية لفنون القتال آيكيدو، وتطوير أنماط واتجاهات مختلفة للآيكيدو التقليدية والحديثة، وزيادة الحافز العام للمشاركين من خلال منحهم فرصة أن يصبحوا أبطالا، والحصول على فئة رياضية، ولقب، وكذلك كما إعداد الشباب للخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وسيبدأ النادي الرياضي الوطني في المستقبل القريب العمل في المركز، حيث ستزيد الدروس من مستوى التدريب البدني للخدمة الناجحة في القوات المسلحة الروسية.

وفي عام 2016، حصل ستيفن سيغال على الجنسية الروسية، وفي عام 2018 وقع اتفاقية مع اتحاد الآيكيدو الروسي، أصبح بموجبها المدرب الرئيسي للاتحاد.

المصدر: تاس