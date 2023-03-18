انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

انتهت التدريبات البحرية المشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب وشاركت فيها الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.

وبحسب بيان الأسطول الشمالي،"اليوم السبت، في مياه بحر العرب بالقرب من ميناء شاهبهار بجمهورية إيران الإسلامية، تم الانتهاء من مناورة بحرية ثلاثية، بمشاركة سفن حربية وسفن دعم تابعة للبحرية الروسية، والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني والقوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية".

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في الفترة من 16 إلى 17 مارس، ساهم المشاركون بتشكيل مفرزة من السفن الحربية في المنطقة المحددة ونفذوا مناورات تكتيكية مشتركة في مختلف التشكيلات والأوامر القتالية.

كما تم إطلاق قصف مدفعي وإجراء تدريب لتحرير سفينة محتجزة مع رهائن وتقديم المساعدة لسفينة أثناء وقوع عوائق أو مشاكل خلال إبحارها.

ومثلت روسيا في المناورات مفرزة سفن من الأسطول الشمالي، وتتكون من الفرقاطة أدميرال أسطول غورشكوف وناقلة البحر المتوسط ​​كاما.

من البحرية الصينية، كانت المدمرة نانجينغ، ومن البحرية الإيرانية فرقاطات سهند وجماران وغيرها.

المصدر: نوفوستي