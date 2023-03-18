اقتحام قصر رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد اشتباكات مع مؤيديه (فيديوهات)

تمكنت الشرطة الباكستانية من اقتحام ودخول منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، وذلك بعد أيام من التوتر والاشتباكات مع أنصاره الذين يحاولون منع اعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة تمكنت من الدخول إلى منزل عمران خان في الوقت الذي توجه فيه إلى العاصمة إسلام آباد من أجل المثول أمام المحكمة.

وكانت ساحة منزل رئيس الوزراء السابق مسرحا لاشتباكات عنيفة بين أنصاره وقوات الأمن خلال الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو دخول عشرات عناصر الشرطة إلى المنزل عبر البوابة الرئيسية، قبل أن تتوجه إلى المبنى الرئيسي فيه.

وحاولت الشرطة القبض على رئيس الوزراء السابق لتطبيق مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات ببيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.

المصدر: وكالات