تلفزيون: وسط إجراءات أمنية عمران خان يتوجه إلى إسلام آباد لحضور جلسة المحكمة

أفادت قناة "GEO" بأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب "تحريك إنصاف"، عمران خان، غادر مقره في لاهور للتوجه إلى إسلام آباد لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع الهدايا الأجنبية.

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وأضافت القناة أن سلطات إسلام آباد فرضت في منطقة مبنى المحكمة في العاصمة إجراءات أمنية مشددة من أجل ضمان النظام والأمن وتجنب وقوع أي اشتباكات.

وعلقت المحكمة العليا في إسلام آباد، أمس الجمعة، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق عمران خان في قضية بيع هدايا رؤساء الدول الأجنبية. وقالت المحكمة إنه من الضروري منح خان إمكانية المثول أمام المحكمة.

واستأنفت محكمة باكستانية، الاثنين الماضي، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق في قضية بيع الهدايا الأجنبية. وفي اليوم ذاته وصلت مجموعة من رجال الأمن من العاصمة الباكستانية إلى مدينة لاهور لاعتقال خان. والثلاثاء الماضي حاولت التسلل إلى مقر خان لكن أنصار حزب "تحريك إنصاف" الذي يترأسه خان، لم يسمحوا لها بعمل ذلك.

وقالت قناة "GEO" آنذاك إن الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار خان أسفرت عن إصابة 54 شخصا من رجال الأمن و8 مدنيين. والخميس علقت المحكمة إجراء أي عمليات تتعلق باعتقال خان.

المصدر: نوفوستي