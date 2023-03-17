وكالة: مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيرة من روسيا وتركيا

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطة العسكرية في مالي تسلمت الخميس طائرات حربية من روسيا، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة من تركيا.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن قائد القوات الجوية في مالي الجنرال ألو بوي ديارا، أعلن أن مالي تسلمت نحو 20 طائرة و12 مسيرة خلال حفل حضره رئيس المجلس العسكري في البلاد الكولونيل أسيمي غويتا ودبلوماسيون روس وأتراك.

وسبق أن تسلمت مالي معدات عسكرية مماثلة في يناير ومارس وأغسطس من العام الماضي.

وتضمنت عملية التسلم الأخيرة يوم الخميس المزيد من طائرات "ألباتروس أل-39 أس" المخصصة لأغراض التدريب لكن بالإمكان أيضا استخدامها كطائرة هجومية.

أما المسيرات التركية من طراز بيرقدار فهي قادرة على القيام بمهمات استطلاع ومراقبة.

وقال وزير الدفاع المالي الكولونيل ساديو كامارا، إن هذه المسيرات يمكن أن تساعد في جعل القصف المدفعي والضربات الجوية أكثر دقة.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمردا من تنظيمات متطرفة منذ عام 2012 في ظل أزمات سياسية وإنسانية.

المصدر: أ ف ب