الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات جوهرية للغاية مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناولا مجالات عدة منها الاقتصاد وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "جرت مفاوضات جوهرية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها اتصالات بين الإدارات، ولا سيما من خلال وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع.. نتيجة للمحادثات (أمس بين الرئيسين)، تم اتخاذ قرار للتوقيع خلال الأسابيع أو الشهر المقبل على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

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وأضاف بيسكوف في تصريحاته: "موضوع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تم التطرق له أيضا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن سوريا وروسيا ستوقعان اتفاقية تعاون اقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وستتضمن 40 مشروعا استثماريا في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وبناء المساكن.

وأوضح الأسد: "حاليا تمت دراسة المشاريع، وسيتم توقيع الاتفاقية لاحقا خلال أسابيع، ولكن هذه النقطة تركت لكل مشروع ولكل شركة على حدة، فكل مشروع سيقيم بشكل منفصل لاحقا، هذا جزء من آلية متابعة المشاريع وإنجاحها، ولكن تأتي لاحقا.. الفكرة كانت هي أهداف الاتفاقية أكثر ما هي الأرقام حاليا".

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المصدر: نوفوستي