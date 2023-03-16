الأسد: وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الوجود العسكري الروسي ودوره في توازن القوى في العالم.

وقال الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا، إن "النظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقتا، ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم".

وأضاف "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".

وتابع قائلا: "لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد (عسكرية)".

كذلك أكد الرئيس السوري، على أهمية أن تكون القواعد العسكرية الروسية في سوريا مسلحة بأفضل الأسلحة كي يكون لها تأثير رادع.

وتعليقا على إمكانية نشر أسلحة وصواريخ فرط صوتية في القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال الأسد: "طبعا إذا كنت ستبني قواعد فليس الهدف أن تكون القواعد ضعيفة من الناحية العسكرية، يفترض أن تكون القواعد كي يكون لها تأثير بالردع أو بالتوازن أن تسلح بأفضل الأسلحة هذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي، سواء كانت صواريخ فرط صوتية أو أية أسلحة أخرى أكثر تقدما".

ورفض الأسد الكشف عما إذا كانت موسكو ودمشق قد اتفقتا على تصدير أنظمة دفاع جوي إضافية إلى سوريا قائلا: "كما قلت حصل لقاء اليوم بين وزيري الدفاع ناقشا فيه كل الجوانب العسكرية ولكن لا يمكن أن نعلن عن القضايا العسكرية التخصصية التي نوقشت خاصة ما يتعلق بموضوع الأسلحة".

وتمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية التي تقع في محافظة اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية، حيث استخدمت القوات الروسية القاعدتين في عملياتها العسكرية لمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية.

ووصل الرئيس السوري إلى العاصمة الروسية موسكو أول أمس في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجدد على "دعم سوريا لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب".

كما شدد على "ضرورة إعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار".

المصدر: سبوتنيك