بوتين في لقائه مع الأسد: نحن على اتصال دائم والعلاقات بين روسيا وسوريا تتطور

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في الكرملين أنه بفضل الجهود المشتركة، تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين: "سعيد برؤيتكم في موسكو وأشكركم على تلبية هذه الدعوة ونحن على اتصال دائم ونشهد تطورا كبيرا في العلاقات بين بلدينا".

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وأضاف: "الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته. ونحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة".

وتابع: "بفضل جهودنا المشتركة والمساهمة الحاسمة للقوات الروسية في سوريا، تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب. وهذا يجعل من الممكن استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الداخلي".

وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات بين البلدين تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري في ازياد.

وكانت آخر مرة التقى فيها بوتين والأسد ببعضهما البعض في سبتمبر 2021 ، عندما زار الرئيس السوري موسكو أيضا>

المصدر: RT