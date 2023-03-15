بعد حجبنا على "فيسبوك" و"يوتيوب".. تابع RT العربية عبر هذه النوافذ!

قامت شركة "ميتا" التي تدير موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بحجب صفحتنا على الموقع دون إنذار أو إخطار أو توضيح لأي أسباب، ويأتي ذلك بعد حجب قناتنا على "يوتيوب" في مارس 2022.

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عبر موقعنا على شبكة الإنترنت: https://arabic.rt.com/

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عبر تطبيق "تليغرام":https://t.me/rtarabictelegram

عبر تطبيق نبض

عبر موقع "روتيوب"

عبر القمر الصناعي Nilesat 201 على الإحداثيات التالية:

NILESAT 201 for HD

Frequency 11958 MHz

Polarization : HORIZONTAL

Symbol Rate : 27500 MSYM

FEC 5/6

NILESAT 201 for SD

Frequency 12034 MHz

Polarization: HORIZONTAL

Symbol Rate: 27500 MSYM

FEC 5/6