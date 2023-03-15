بعد حجبنا على "فيسبوك" و"يوتيوب".. تابع RT العربية عبر هذه النوافذ!
قامت شركة "ميتا" التي تدير موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بحجب صفحتنا على الموقع دون إنذار أو إخطار أو توضيح لأي أسباب، ويأتي ذلك بعد حجب قناتنا على "يوتيوب" في مارس 2022.
لكننا في RT واثقون من متابعتكم لنا ولأخبارنا، وحريصون دائما على توخي الموضوعية والمصداقية والشفافية، لهذا فنحن نواصل عملنا بلا انقطاع سواء عن طريق البث المباشر أو عن طريق الموقع، والذي يمكن الوصول إليه عبر المنصات التالية:
عبر موقعنا على شبكة الإنترنت: https://arabic.rt.com/
عبر موقع "تويتر": https://twitter.com/RTarabic
عبر موقع "فكونتاكتي": https://vk.com/rt.arabic
عبر تطبيق "تليغرام":https://t.me/rtarabictelegram
عبر تطبيق نبض
عبر موقع "روتيوب"
عبر القمر الصناعي Nilesat 201 على الإحداثيات التالية:
NILESAT 201 for HD
Frequency 11958 MHz
Polarization : HORIZONTAL
Symbol Rate : 27500 MSYM
FEC 5/6
NILESAT 201 for SD
Frequency 12034 MHz
Polarization: HORIZONTAL
Symbol Rate: 27500 MSYM
FEC 5/6