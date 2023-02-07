إيقاف بث قناة RT العربية على قمري Hotbird Eutelsat 13EوEutelsat 7/8 W
Legion-Media Dmitrii Melnikov
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نظرا لقرار شركة Eutelsat أحادي الجانب وقف بث RT العربية اعتبارا من اليوم 7 فبراير 2023، وسوف تظل القناة متوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن على قمر Nilesat 201.
ستكون القناة على نفس الموقع المداري مثل قمر Eutelsat 7/8 W، ولكن على القمر Nilesat 201 بجودة بث SD وHD على الإحداثيات التالية:
NILESAT 201 for HD
Frequency 11958 MHz
Polarization : HORIZONTAL
Symbol Rate : 27500 MSYM
FEC 5/6
NILESAT 201 for SD
Frequency 12034 MHz
Polarization: HORIZONTAL
Symbol Rate: 27500 MSYM
FEC 5/6