إيقاف بث قناة RT العربية على قمري Hotbird Eutelsat 13EوEutelsat 7/8 W

نظرا لقرار شركة Eutelsat أحادي الجانب وقف بث RT العربية اعتبارا من اليوم 7 فبراير 2023، وسوف تظل القناة متوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن على قمر Nilesat 201.

ستكون القناة على نفس الموقع المداري مثل قمر Eutelsat 7/8 W، ولكن على القمر Nilesat 201 بجودة بث SD وHD على الإحداثيات التالية:

NILESAT 201 for HD

Frequency 11958 MHz

Polarization : HORIZONTAL

Symbol Rate : 27500 MSYM

FEC 5/6



NILESAT 201 for SD

Frequency 12034 MHz

Polarization: HORIZONTAL

Symbol Rate: 27500 MSYM

FEC 5/6