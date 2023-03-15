"فيسبوك" يحجب صفحة RT Arabic (17 مليون متابع) دون سابق إنذار

حجبت شركة ميتا اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 صفحة RT Arabic على موقع فيسبوك والتي تضم أكثر من 17 مليون متابع.

وقالت مديرة الأخبار في قناة RT Arabic مايا مناع إن "صفحة RT العربية التي تضم 17 مليون متابع غير متوفرة على فيسبوك. فجأة حجبونا من هناك بدون إخطار أو تعليقات".

وقد صرحت إدارة الصفحة أنها تقدمت باستفسار لإدارة الدعم الفني بموقع "فيسبوك"، وأنها "في انتظار الرد".

صفحة RT Arabic على موقع فيسبوك باتت محجوبة ولديها نحو ١٧ مليون متابع.. قاموا بحذفنا ببساطة دون سابق تحذير أو حتى أية توضيح، نحاول التواصل مع قسم الدعم التقني لفيسبوك، وما زلنا ننتظر الرد. pic.twitter.com/38RoiUAaRa — Maya Manna (@mayamanna) March 15, 2023

يأتي ذلك في إطار حملة مكثفة وممنهجة لمنع شبكة قنوات RT بعدة لغات حول العالم من عرض وجهة نظرها، في الوقت الذي نستمع فيه إلى شعارات غربية وأوروبية وأمريكية رنانة حول "حرية الكلمة" و"حرية التعبير" و"الحق في المعرفة".

المصدر: RT