كوريا الجنوبية.. إحالة 4 نشطاء مدنيين للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح كوريا الشمالية

أحيل 4 نشطاء مدنيين في مدينة تشانغون شرقي كوريا الجنوبية، إلى المحاكمة، بدعوى انتهاكهم قانون الأمن الوطني "المناهض للشيوعية"، وعملهم مع شبكة تجسس موالية لكوريا الشمالية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبي، بأن نيابة سيئول المركزية أحالت المتهمين الـ 4، من بينهم قائد المجموعة، إلى المحاكمة عقب التحقيق الذي أجرته حول أنشطتهم المشبوهة "بالتخابر لصالح كوريا الشمالية"، ضمن مجموعة حملت مسمى "طليعة الشعب من أجل الوحدة المستقلة".

وأضاف الوكالة، أن النشطاء الـ 4 متهمون بجمع المعلومات المتعلقة بالأوضاع المحلية، وإبلاغ بيونغ يانغ بها وفقا للتوجيهات.

وألقي القبض على النشطاء الـ 4 أواخر يناير الماضي، للاشتباه في تأسيسهم لمنظمة تشانغوون عام 2016، بهدف دعم سياسات التوحيد لكوريا الشمالية، والتواصل مع وكلاء كوريا الشمالية في كمبوديا، ودول أخرى لتلقي التوجيهات والأموال منهم.

المصدر: يونهاب