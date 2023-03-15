الخارجية الأمريكية توافق على بيع 129 مدرعة لرومانيا

أعلنت وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 129 مدرعة خفيفة من طراز Joint Light Tactical Vehicle إلى رومانيا.

وقالت الوكالة في بيانها إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل للحكومة الرومانية 95 مدرعة معدلة يسمح بتركيب أسلحة على سطح ومعدات متعلقة بها "بحوالي 104 ملايين دولار". كما تمت الموافقة على بيع محتمل لـ34 آلية أخرى من هذا النوع.

أخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بهذا القرار. وأمامه الآن 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة للموافقة عليها أو رفضها.

وأكد البنتاغون أن بيع الأسلحة لن يضر باستعداد الولايات المتحدة القتالي.

المصدر: تاس