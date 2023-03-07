رومانيا تعلن عن عزمها شراء كتيبة من دبابات "أبرامز" الأمريكية

أعلنت رومانيا عزمها شراء كتيبة من دبابات "أبرامز" من الولايات المتحدة، وقد تم تقديم طلب في هذا الشأن إلى البرلمان.

وقال رئيس قسم التسليح بوزارة الدفاع الرومانية، تيودور إنتشيكاش، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "سنرسل هذه الأيام طلبا إلى البرلمان الروماني للحصول على موافقة مبدئية على المشتريات المتعلقة بمدافع هاوتزر، وعربات قتال مجنزرة، ونظام دفاع جوي قصير المدى، ونوعين من الصواريخ لطائرات F-16"، مضيفا أنه تم ارسال طلب إلى البرلمان لشراء كتيبة دبابات من نوع "أبرامز".

المصدر: وكالات