 
مباشر

تراجع نسبة تأييد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة

أخبار العالم

تراجع نسبة تأييد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxa1

كشف استطلاع للرأي أن نسبة التأييد لاستقلال اسكتلندا مستمرة في التراجع، حيث أيد 46٪ خروجا من المملكة المتحدة مقارنة بـ 54٪ يريدون البقاء جزءا من الاتحاد.

وأفاد استطلاع أجرته شبكة skynews بالتعاون مع YouGov، بأن التأييد للاستقلال يكون أقل إذا تم تضمين أولئك الذين أجابوا بـ"لا أعرف" في الإحصائيات، مما يجعل نسبة مؤيدي الاستقلال عند 39٪ فقط و47٪ ضده.

ولكن في كلتا الحالتين، تظهر النتائج أن دعم المهمة الرائدة للحزب الوطني الاسكتلندي SNP قد انخفض مقارنة بالشهر الماضي، عندما أظهر استطلاع للرأي أن 50٪ يؤيدون مغادرة المملكة المتحدة.

وكشف الاستطلاع أيضا أنه بغض النظر عن وجهة نظرهم بشأن الاستقلال، يعتقد 52٪ من الجمهور أن اسكتلندا ستظل جزءا من المملكة المتحدة في غضون 10 سنوات.

وأظهر الاستطلاع تساويا حول أداء الحكومة الاسكتلندية، حيث اعتقد 44٪ أن الحكومة تقوم بعمل جيد و46٪ اعتبروا أداءها سيئا.

المصدر: sky news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا