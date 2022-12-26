خبير سياسي: حصول اسكتلندا على استقلالها سيضع بريطانيا في مأزق خطير

توقع الخبير السياسي عظيم الإبراهيمي، أن اسكتلندا قد تدخل في مجال النفوذ الروسي، في حال نجاح الاستفتاء على استقلال عن المملكة المتحدة.

ووفقا للإبراهيمي المتخصص، فإن الشركات البريطانية ستغادر اسكتلندا في حال استقلالها، ما سيدفع إدنبره للبحث عن دعم اقتصادي، يمكن أن تقدمه روسيا أو الصين.

وأشار إلى أن حصول اسكتلندا على استقلالها، سيضعف نفوذ بريطانيا، ويشكل ضربة كبيرة لأمنها، ويضعها في مأزق خطير.

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يذكر أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورغيون، دعت مرارا لإجراء استفتاء عام للاستقلال عن بريطانيا عام 2023، لكن رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون، وليز تراس، رفضا ذلك بشكل قطعي.

كما استبعد رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ريشي سوناك، إجراء استفتاء جديد، ودعا لاحترام نتائج الاستفتاء الأخير، الذي أجرته "مؤسسات بريطانية"، وأظهر أن 45% من الاسكوتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Survation "البريطانية" للأبحاث، يومي الـ 28 والـ 29 من سبتمبر، فإن 41% من الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا، و59% يعارضون ذلك.