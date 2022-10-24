اسكتلندا تدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتخاب سوناك

دعت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجون لإجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتخاب وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك رئيسا للوزراء، وأضافت أن اسكتلندا لم تكن ستصوت له أبدا.

وكتبت ستورجون على "تويتر": "على الجانب السياسي، أود أن أقترح قرارا فوريا يجب أن يتخذه، والآخر لا ينبغي له بالتأكيد. يجب أن يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة.. بالنسبة لاسكتلندا، بالطبع سيكون رئيس وزراء آخر، لأننا لم نفعل ذلك، لم نصوت ولن نصوت بالتأكيد إذا أتيحت لنا الفرصة ".

وهنأت الوزيرة الأولى، سوناك وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها لبناء علاقة عمل بناءة معه.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، إنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها، يذكر أنها شغلت منصب رئيسة الوزراء لمدة 44 يوما فقط، مما جعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا.

المصدر: نوفوستي