ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون لإنشاء حركة "محبو روسيا"

يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في موسكو اليوم الثلاثاء في المؤتمر التأسيسي (كونغرس) للحركة الدولية لـ"محبي روسيا".

أعلن ذلك لمراسل "نوفوستي"، ممثل الهيئة التنظيمية للمؤتمر وقال: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك الكثير من الناس الذين لا يخشون أن يطلقوا على أنفسهم لقب محبي الروس. الحديث هنا عن الذين يحبون روسيا بصدق ويحبون تاريخها وثقافتها، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للبلدان والشعوب. هؤلاء الناس بالذات سيجتمعون في موسكو في 14 مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لعشاق الروس. هذا هو الاجتماع التأسيسي".

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ووفقا له، تهدف هذه الحركة لتوحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم التعاطف مع روسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".

ويؤكد منظمو الفعالية، أنه يوجد بين ضيوف المؤتمر ممثلون عن أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وآسيا.

ويتوقع أن يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمة خلال الحدث، وكذلك نائب رئيس مجلس الشعب الروسي العالمي ورئيس مجموعة شركات "تسار غراد" قسطنطين مالوفيف، والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان ستيفن سيغال.

المصدر: نوفوستي