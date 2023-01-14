موسكو: دعوات كييف والغرب للسلام دعاية فارغة ومهرجان للنفاق

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "قمة السلام" التي تدعو لها كييف دعاية فارغة، وأن الاجتماعات التي ينظمها الغرب في مجلس الأمن حول أوكرانيا مهرجان للنفاق.

وقال نيبينزيا: "على سبيل المثال، جيراننا الأوكرانيون، الذين هدّدونا حتى وقت قريب بعقوبات رهيبة وكانوا على وشك مهاجمة موسكو، يرتدون الآن زي محبي السلام. شعرنا بهذا أمس من خطابات السيدة (نائبة وزير خارجية أوكرانيا أمينة) جاباروفا، وقبل ذلك مبادرات مديرها السيد كوليبا".

ولفت نيبينزيا إلى أن أوكرانيا تعجّل حاليا في فكرة عقد "قمة للسلام" كي تظهر بكافة السّبل الممكنة أن "روسيا هي التي لا تريد السلام".

المصدر: نوفوستي