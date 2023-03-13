 
مباشر

إيران.. العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب

أخبار العالم

إيران.. العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب
Globallookpress
تظاهرات احتجاجية في إيران عقب مقتل مهسا أميني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux1v

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا في أعمال شغب.

إقرأ المزيد
"وول ستريت جورنال": شي دعا دول الخليج وإيران لعقد قمة في بكين

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، فقد قال محسني إجئي، في إشارة إلى إحصائيات العفو الأخيرة، إنه تم العفو حتى الآن عن 82656 شخصا، وقد يرتفع هذا العدد، ومن بين هؤلاء هناك 22 ألف شخص أعفي عنهم، على صلة بأعمال شغب أدينوا أو تم العفو عنهم قبل الحكم عليهم.

من جهة أخرى، دعا محسني إجئي جميع مأموري القضاء إلى التواجد بشكل مستمر في المساجد في جميع الأيام، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والتحدث مباشرة مع الناس في حدود صلاحياتهم وسلطتهم القانونية لحل قضاياهم ومشاكلهم القانونية والقضائية.

وشهدت إيران تظاهرات رافقها أعمال شغب منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في السادس عشر من سبتمبر الماضي، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ووفاتها بعد دخولها في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.

وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا