"وول ستريت جورنال": شي دعا دول الخليج وإيران لعقد قمة في بكين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعا دول الخليج وإيران إلى عقد قمة في بكين هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاقتراح قدمه الرئيس الصيني في ديسمبر 2022 على هامش القمة العربية الصينية في الرياض. ووافقت السلطات الإيرانية "بعد أيام قليلة" على المشاركة في مثل هذا الاجتماع.

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وكشفت عن "القمة غير معلنة بين دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) وإيران، ستعقد في وقت لاحق هذا العام"، بعد اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: تاس