العالم الهولندي غاضبا: زلزال مدمر آخر آت لا محالة!

هاجم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.

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وقال هوغربيتس في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد: "يجب أن يتم تحليل اكتمال القمر أو القمر الجديد باستمرار. إما أن تقوم بتضمين مواقع الكواكب أو لا تقوم بذلك. لا يمكنك مقارنة طريقة مع الأخرى. تقارب القمر المكتمل في 6 فبراير مع اقتران كوكبيين لم يكن مصادفة".

وأضاف: "مجرد أمثلة قليلة على تقارب القمر المكتمل مع اقترانات الكواكب. يوضح أنه ليس كل اكتمال القمر هو نفسه وأنه يجب عليك تعيين علامات محددة للغاية (تحليل عميق) قبل تشغيل الإحصائيات واستخلاص النتائج".

وفي تغريدة أخرى، قال هوغربيتس: "نحن على موعد مع تقارب الهندسة الكوكبية في الفترة الممتدة بين 15 و17 مارس الجاري، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و19 مارس".

Somewhat more critical planetary geometry occurs tomorrow (13th). A convergence of critical planetary geometry occurs 15-17 March which may result in large seismic activity approx. 16-19 March. https://t.co/LI48ML8Qi4 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 12, 2023

وكان هوغربيتس قد حذر مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من مارس، إلا أن ذلك لم يحصل.

وأشعل العالم الهولندي الشهر الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توقع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا، ثم تتالت توقعاته، فأصاب في بعضها وخاب البعض.

وضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وسوريا يوم 6 من فبراير الماضي، حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية.

Analyzing Full Moon (or New Moon for that matter) must be done consistently. Either you include planetary positions or you don't. You cannot compare one method with the other. The Full Moon on 6 Feb converged with 2 planetary conjunctions. It was NOT a coincidence. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 12, 2023

المصدر: RT