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العالم الهولندي غاضبا: زلزال مدمر آخر آت لا محالة!

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العالم الهولندي غاضبا: زلزال مدمر آخر آت لا محالة!
هوغربيتس
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هاجم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.

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وقال هوغربيتس في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد: "يجب أن يتم تحليل اكتمال القمر أو القمر الجديد باستمرار. إما أن تقوم بتضمين مواقع الكواكب أو لا تقوم بذلك. لا يمكنك مقارنة طريقة مع الأخرى. تقارب القمر المكتمل في 6 فبراير مع اقتران كوكبيين لم يكن مصادفة".

وأضاف: "مجرد أمثلة قليلة على تقارب القمر المكتمل مع اقترانات الكواكب. يوضح أنه ليس كل اكتمال القمر هو نفسه وأنه يجب عليك تعيين علامات محددة للغاية (تحليل عميق) قبل تشغيل الإحصائيات واستخلاص النتائج".

وفي تغريدة أخرى، قال هوغربيتس: "نحن على موعد مع تقارب الهندسة الكوكبية في الفترة الممتدة بين 15 و17 مارس الجاري، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و19 مارس".

وكان هوغربيتس قد حذر مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من مارس، إلا أن ذلك لم يحصل.

وأشعل العالم الهولندي الشهر الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توقع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا، ثم تتالت توقعاته، فأصاب في بعضها وخاب البعض.

وضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وسوريا يوم 6 من فبراير الماضي، حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية. 

المصدر: RT

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