بعد تنبؤاته السابقة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو + خريطة)

ما يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يثير اللغط بتنبؤاته، التي يؤكد أنها تعتمد على حقائق علمية وحسابية.

وظهر فرانك هوغربيتس، ظهر يوم السبت، بعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات، حيث غرد على حسابه بالقول: "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!".

The most recent forecast, in case you missed it. https://t.co/4xfEUNfbJ4 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 25, 2023

كما نشر تغريدة ثانية للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا).. هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا"، وأرفقت التغريدة بخريطة للمنطقة.

Regions around Arabian plate with higher risk potential for stronger earthquakes since 6 February 2023. This is a general indication and not time-specific. pic.twitter.com/112EPNeC8n — SSGEOS (@ssgeos) February 25, 2023

وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical.https://t.co/45iNYattOQ — SSGEOS (@ssgeos) February 23, 2023

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"