أفاد المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن القوات الأوكرانية في أرتيموفسك، تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر والجنود.

وأوضح ماروتشكو، أن عمليات المراقبة التي تجريها القوات الروسية في أرتيموفسك، كشفت سوء استخدام القوات الأوكرانية للمركبات الطبية، وتحديدا التي تحمل إشارة الصليب الأحمر، وتستخدمها في نقل الأسلحة والذخائر، للوحدات الأوكرانية، بهدف تعزيز قواتها في المنطقة.

وأشار ماروتشكو، إلى أن القوات الأوكرانية باستخدامها لسيارات الإسعاف، لنقل جنودها حول أرتيموفسك، تخالف جميع الاتفاقيات الدولية.

وقال ماروتشكو في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز قواتها في أرتيموفسك، في محاولة منها لمنع القوات الروسية، من تطويق المدينة بشكل كامل، منوها بأن الاستعدادات الأوكرانية يمكن أن تقتصر على الاستعداد الدفاعي، أو حتى الهجوم.

المصدر: نوفوستي