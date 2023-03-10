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تشارلز الثالث يمنح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد

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تشارلز الثالث يمنح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد
Sputnik
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جاء في بيان صدر عن قصر باكنغهام، أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، منح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة الذي كان آخر حامل له الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف البيان: "كان من دواعي سرور جلالة الملك، منح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين".

وذكر قصر باكنغهام، أن الأمير إدوارد سيحمل اللقب الجديد مدى الحياة.

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تم منح لقب دوق إدنبرة قبل ذلك، أربع مرات في تاريخ الملكية البريطانية: في عام 1726، ناله الأمير فريدريك الابن الأكبر للملك جورج الثاني. وفي عام 1764 – وناله الأمير وليام شقيق الملك جورج الثالث. وفي عام 1866 - ناله الأمير ألفريد الابن الثاني للملكة فيكتوريا. وكذلك في عام 1947، وناله الأمير فيليب، عشية زواجه من الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: تاس

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