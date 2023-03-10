بوليانسكي يحذر دول الناتو من مغبة تسليم مقاتلات لأوكرانيا

قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن توريد دول الناتو طائرات مقاتلة لأوكرانيا سيعني تورط هذه الدول المباشر بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف بوليانسكي: "يتحدث البعض عن إمكانية توريد هذه الطائرات إلى كييف. أنا لا أعرف مدى الحقيقة في ذلك. لكن توريد هذه الطائرات سيعني الكثير من الأمور، وسيفترض ذلك على الأغلب مشاركة مباشرة من دول الناتو في صيانة المطارات، لأنه لا يوجد الكثير من المطارات المناسبة لذلك في أوكرانيا".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "تصوروا على سبيل المثال، أن هذه الطائرات تقلع من بولندا وتدخل المجال الجوي الأوكراني، ثم تعود إلى بولندا للصيانة الفنية. هل سيعتبر ذلك بمثابة تورط من جانب بولندا في مثل هذه الحالة؟ اعتقد نعم. هذه مشاركة مباشرة. لذلك هناك الكثير من الأسئلة والقليل جدا من التفكير من جانب الغرب".

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وكرر بوليانسكي القول مجددا، إن توريد الدبابات لأوكرانيا، لن يغير أي شيء في ساحة المعركة.

ويرى الدبلوماسي الروسي، أن النظام الأوكراني يسعى ويهمه كثيرا توريط الناتو بمشاركة مباشرة في النزاع، "لأن هذه هي الفرصة الوحيدة لنظام زيلينسكي للصمود والاستمرار".

وقال: "يوجد بعض السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا يشيرون إلى ضرورة إرسال الجيش إلى هناك والمشاركة في القتال. لكن هل تفهمون أن هذا يعني بداية حرب عالمية ثالثة، لأننا نتحدث عن محاولة هزيمة دولة نووية".

وشكك الدبلوماسي الروسي، بمدى اتزان عقول من يطرح مثل هذه الدعوات.

المصدر: نوفوستي