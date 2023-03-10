روسيا بصدد نشر مراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تفجير "السيل الشمالي"

قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا ستنشر قريبا في مجلس الأمن الدولي، مراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول التحقيق في تخريب "السيل الشمالي"

وأضاف بوليانسكي، في مقابلة أمس الخميس: "ترفض هذه الدول السماح لنا بأي وصول إلى المعلومات، وترفض أي مشاركة لنا، على الرغم من أننا أحد الأطراف المعنية. نحن يجب أن نشارك في هذا التحقيق. لكن هذه الدول فقط تكتب الرسائل، وتقول: نحن نفعل ما نفعله، أما أنتم فعليكم الاهتمام بشؤونكم الخاصة".

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "ولكي نتحلى بالشفافية، سنقوم قريبا بنشر هذه المراسلات ونعممها على أعضاء مجلس الأمن الدولي".

المصدر: تاس