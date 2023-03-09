بولندا تنصب المتاريس المضادة للدبابات على الحدود مع بيلاروس

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، بدء جيش بلاده نصب المتاريس المضادة للدبابات على الحدود مع بيلاروس، والطرق المودية إلى البلد الجار.

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم الخميس: "في فبراير بدأ بناء الحواجز الأمنية على الحدود مع مقاطعة كالينينغراد. واليوم بدأ الجنود بتعزيز الحدود مع بيلاروس".

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

وأضاف أن هذا "جزء من استراتيجيتنا للدفاع والردع".

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وفي الوقت الراهن تقوم بولندا بمد الأسلاك الشائكة على امتداد الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية. وتعتزم كذلك بناء سياج على الحدود.

وفي الصيف الماضي اختتمت أعمال بناء السياج الأمني على حدود بولندا مع بيلاروس، والذي بلغ طوله 186 كلم، وتكلفة البناء نحو 400 مليون دولار.

المصدر: RT