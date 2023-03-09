بالشراكة مع السعودية.. وضع حجر الأساس لأكبر استثمار في البتروكيماويات بتاريخ كوريا الجنوبية

وضع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول حجر الأساس لمشروع "شاهين" المشترك مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه "أكبر استثمار في تاريخ البتروكيماويات" في البلاد.

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ويهدف مشروع "شاهين" لشركة "أس-أويل" إلى بناء منشأة بتروكيماويات واسعة النطاق في مجمع أونسان الصناعي في مدينة أولسان، على بعد 307 كيلومترات جنوب شرقي سيئول.

وخلال حفل وضع حجر الأساس، وصف يون بدء المشروع بأنه إنجاز رئيسي للدبلوماسية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والسعودية، وقال إنه يعد أكبر استثمار في تاريخ البتروكيماويات في البلاد، ولن يسهم المشروع في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي فحسب، بل سيعزز أيضا العلاقة التعاونية بين كوريا والسعودية.

وأشار إلى تطبيق العملية الحديثة التي تزيد من عائد إنتاج النفتا المستخرجة من النفط الخام بأكثر من 3 مرات، في المشروع لأول مرة في العالم، قائلا إنه بعد 3 سنوات، ستنتج المنشأة منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية، وستورد المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية، وستصدرها إلى جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن حجم استثمار مشروع "شاهين" وصل إلى 9.3 تريليونات وون وهذا أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في صناعة واحدة.

وكان الطرفان وقعا مذكرات تفاهم بقيمة 29 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب