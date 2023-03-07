بنك كوري يسعى لتحقيق "طفرة الشرق الأوسط الثانية" من خلال السعودية

أفاد بنك كوريا للتصدير والاستيراد اليوم بأنه وقع اتفاقا إطاريا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة "أرامكو" السعودية، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.

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وتم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد "يون هي-سونغ" والمدير المالي لشركة "أرامكو" السعودية زياد المرشد في سيئول، وهو إجراء متابعة لدعم "طفرة الشرق الأوسط الثانية"، في إشارة إلى إمكانات فرص الأعمال.

وفي السبعينيات، أرسل العديد من الكوريين إلى بلادهم أموالا حصلوا عليها من خلال العمل في مواقع البناء في الشرق الأوسط، والتي وصفها المسؤولون بأنها الطفرة الأولى في الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يمكن لبنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة "أرامكو" السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.

وقال البنك الذي تديره الدولة: "الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط". وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

المصدر: يونهاب