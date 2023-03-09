الهدف "ميغ" وليس "إف 16".. واشنطن تكشف سبب وصول طيارين أوكرانيين إلى قاعدة جوية أمريكية

أكدت واشنطن أن وجود طيارين أوكرانيين في قاعدة جوية أمريكية في ولاية أريزونا هدفه ليس تدريبهم على قيادة طائرة F-16، وإنما تقييم إمكانية نصب صواريخ أمريكية على مقاتلات "ميغ".

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وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأربعاء: "هذا ليس تدريبا، هذا تقييم لإمكانية استخدام أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية على مقاتلاتهم، أي على طائرات ميغ".

وتابع: "هذا يتعلق بنوع معين من الصواريخ الموجهة عالية الدقة التي نقدمها لهم. عددها صغير، ونحن نقيم كيف يمكنهم أداء المهام وإطلاق النار من هذه الأنظمة".

وفي 4 مارس أفادت قناة "إن بي سي" بوصول عدد من الطيارين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 8 طيارين آخرين سيصلون من أوكرانيا في وقت لاحق هذا الشهر.

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من جانبها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادرها أن وصول طيارين أوكرانيين اثنين إلى الولايات المتحدة للتدرب المحتمل على قيادة بعض الطائرات الحربية الغربية، بما في ذلك مقاتلات F-16، لا يشير إلى تغيير في موقف واشنطن، التي تعتبر تقديم مثل هذه الطائرات لكييف أمرا سابقا لأوانه ولا تعتبره أولوية.

المصدر: "تاس"