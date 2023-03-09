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الهدف "ميغ" وليس "إف 16".. واشنطن تكشف سبب وصول طيارين أوكرانيين إلى قاعدة جوية أمريكية

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الهدف
Globallookpress
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أكدت واشنطن أن وجود طيارين أوكرانيين في قاعدة جوية أمريكية في ولاية أريزونا هدفه ليس تدريبهم على قيادة طائرة F-16، وإنما تقييم إمكانية نصب صواريخ أمريكية على مقاتلات "ميغ".

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وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأربعاء: "هذا ليس تدريبا، هذا تقييم لإمكانية استخدام أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية على مقاتلاتهم، أي على طائرات ميغ".

وتابع: "هذا يتعلق بنوع معين من الصواريخ الموجهة عالية الدقة التي نقدمها لهم. عددها صغير، ونحن نقيم كيف يمكنهم أداء المهام وإطلاق النار من هذه الأنظمة".

وفي 4 مارس أفادت قناة "إن بي سي" بوصول عدد من الطيارين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 8 طيارين آخرين سيصلون من أوكرانيا في وقت لاحق هذا الشهر.

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من جانبها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادرها أن وصول طيارين أوكرانيين اثنين إلى الولايات المتحدة للتدرب المحتمل على قيادة بعض الطائرات الحربية الغربية، بما في ذلك مقاتلات F-16، لا يشير إلى تغيير في موقف واشنطن، التي تعتبر تقديم مثل هذه الطائرات لكييف أمرا سابقا لأوانه ولا تعتبره أولوية.

المصدر: "تاس"

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