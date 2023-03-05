"سي إن إن": طيارون أوكرانيون في الولايات المتحدة للتدريب على قيادة مقاتلات "F-16"

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن واشنطن تعمل مع الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة لتحديد المدة التي سيستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "F-16".

وأشارت "سي إن إن" إلى وجود طيارين أوكرانيين اثنين حاليا في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، حيث يتم اختبار مهاراتهما في أجهزة محاكاة الطيران لمعرفة الوقت الذي سيحتاجانه لتعلم قيادة طائرات عسكرية أمريكية مختلفة، بما في ذلك طائرات "F-16".

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله للصحفيين المسافرين مع وزير الدفاع لويد أوستن إلى الشرق الأوسط إن الطيارين الأوكرانيين كانوا في توكسون بولاية أريزونا، من أجل "حدث تعريف"، وصفه بأنه "نشاط روتيني كجزء من حوارنا العسكري مع أوكرانيا".

وأضاف المسؤول: "حدث التعريف هو في الأساس مناقشة بين أفراد القوات الجوية ومراقبة كيفية عمل القوات الجوية الأمريكية"، متابعا: "يتيح لنا هذا الحدث تقديم مساعدة أفضل للطيارين الأوكرانيين ليصبحوا أكثر فاعلية وتقديم المشورة لهم بشكل أفضل حول كيفية تطوير قدراتهم الخاصة..لن يقلع الطيارون على أي منصات خلال هذا الحدث لكنهم سيستخدمون جهاز محاكاة خلال أجزاء من زيارتهم".

وأكد أنه "لا توجد تحديثات لتقديمها بخصوص طائرات F-16 إلى أوكرانيا" ولا توجد خطط فورية لزيادة عدد الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة.

المصدر: "سي إن إن"