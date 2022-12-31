طيارو "فاغنر" يهنئون قوات كييف على طريقتهم الخاصة.. فيديو

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن طياري مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يهاجمون مواقع مقاتلي كييف والمرتزقة ويقدمون لهم "تهانيهم الحارّة" على طريقتهم الخاصة.

وأشار المراسل إلى أن الفنيين قبل تزويد الطائرات بالقذائف والقنابل يكتبون عليها "عاما سعيدا!... مع أطيب التمنيات، تحية عطرة من القرم!".

وقال أحد الطيارين: "خدمة توصيل يفغيني بريغوجين تعمل على أكمل وجه. واسم هذه الخدمة "خذ هذه القنبلة أيها الفاشي".

وأكد طيار ثان أنه لا مفر لمقاتلي قوات كييف من حمم القاذفات الروسية، مؤكدا أنها لا تستهدف المدنيين، الذين هنأهم بالعام الجديد.

وأضاف: "لا عطلة في الحرب. نحن ساهرون على حماية العيد لكل من يلتزمون منازلهم، ونتمنى سماء آمنة لكل المسالمين".

المصدر: نوفوستي