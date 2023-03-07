مقتل سبعة جنود بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في جنوب الصومال

لقي سبعة جنود اليوم الثلاثاء، مصرعهم في هجوم أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه، على قاعدة عسكرية في بلدة تقع على مسافة 480 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو.

وقال القائد العسكري محمد راشد لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "إرهابيون هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم قاعدة عسكرية في جنوب البلاد".

وأوضح: "حاولوا اقتحام القاعدة بعد استخدام شاحنات محملة بالمتفجرات لكن القوات الأمنية تصدت لهم. وفقدنا سبعة جنود في القتال"، وأعلنت جماعة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ العام 2007، تقاتل الحركة المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفذ هجمات في الصومال ودول مجاورة، وبعدما طردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصن المتمردون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة.

وكان الرئيس حسن الشيخ محمود أعلن بعيد توليه السلطة في مايو العام الماضي، "حربا شاملة" ضد الجهاديين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة، وسمح هذا الهجوم المدعوم بقوة من الاتحاد الإفريقي وبضربات جوية أميركية باستعادة مناطق شاسعة.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية