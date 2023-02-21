الصومال.. مقتل عشرة مدنيين في هجوم لحركة الشباب المتطرفة شمال العاصمة 

أعلنت حكومة مقديشو اليوم الثلاثاء مقتل عشرة مدنيين وجرح آخرين في هجوم مباغت أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عنه.

وقالت الحكومة في بيان إن عناصر من حركة "الشباب" هاجموا قرابة الساعة 15:00 (الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش): "منزلا في منطقة عبد العزيز" في شمال مقديشو، مشيرة إلى أن عشرة مدنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون.

وأوضحت السلطات أن قوات الأمن الصومالية "أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة"، معلنة مقتل أربعة عناصر في حركة الشباب.

جدير بالذكر أنه منذ العام 2007، تقاتل حركة "الشباب"، الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفذ هجمات في الصومال والدول المجاورة، وبعدما طردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصن المتمردون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ مداهمات دامية في الصومال والدول المجاورة.

وبعد توليه السلطة في مايو الماضي، أعلن الرئيس حسن الشيخ محمود "حربا شاملة" ضد الجهاديين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.

المصدر: "فرانس برس"