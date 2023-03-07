الأمم المتحدة تحدد البلدان الأكثر تمثيلا للمرأة في برلماناتها

أعلنت الأمم المتحدة، عشية يوم المرأة العالمي، أن المرأة وصلت إلى مرحلة جديدة من التمثيل البرلماني، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من جميع برلمانات دول العالم.

وأشار ممثلو الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن مشاركة المرأة السياسة لم تكن يوما بالتنوع الذي تتميز به اليوم، موضحين أن النساء شغلن ربع المقاعد البرلمانية خلال انتخابات العام 2022 في 47 دولة، ما يشكل نسبة 25.8% من المقاعد، ونتيجة لذلك، فقد بلغت نسبة النساء في البرلمانات العالمية ما يعادل 26.5% بداية العام 2023.

ووفقا لتقديرات المحللين، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات التشريعية العالمية، سيتطلب ما لا يقل عن 80 عاما، نظرا لوجود جو من التمييز ضد المرأة في العديد من دول العالم.

وبحسب الإحصاءات فإن برلمانات كل من الدنمارك والسويد والنرويج، هم الأكثر إنصافا للمرأة، حيث تشكل النساء ما نسبته 33% - 40% من الهيئات البرلمانية والتشريعية، في حين انخفض وجود المرأة في البرلمان الإسرائيلي بشكل كبير خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، بحيث باتت تشغل النساء 29 مقعدا من أصل 43.

وبشكل عام تتميز برلمانات كل من رواندا ونيوزيلندا وكوبا والمكسيك ونيكاراغوا ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتكافؤ الفرص بين الجنسين في الهيئات التشريعية، حيث تشغل النساء ما يزيد عن الـ 60% من المقاعد في مجلس النواب في رواندا، و34.6% من مقاعد مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات