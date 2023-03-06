انطلاق فعاليات المنتدى النسائي الروسي- القرغيزي الأول

انطلقت في العاصمة موسكو اليوم فعاليات المنتدى النسائي الروسي-القرغيزي الأول الذي أتى تحت شعار "الحوار بين نساء روسيا وقيرغيزستان من أجل المستقبل".

افتتحت المنتدى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بمشاركة عقيلة رئيس جمهورية قرغيزستان، أيغول جباروفا، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية من روسيا وقرغيستان.

وخلال لقائها مع جباروفا قالت ماتفيينكو "إن العلاقات بين روسيا وقيرغستان هي علاقات تحالف وشراكة استراتيجية، وإن العمل يجري لتطوير هذه العلاقات على أسس متينة، والمنتدى سيسمح بالعثور على نقاط اتصال جديدة، وسيعزز التعاون بين النساء الناشطات في البلدين، وسيقرب تحقيق الأهداف المشتركة".

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ويناقش المنتدى عدة مواضيع أساسية مثل: الحوار النسائي البرلماني والتشريع القانوني، تطوير التعاون الإنساني، الأنشطة الاجتماعية والخيرية، التعليم والثقافة، دعم الأطفال والشباب الموهوبين، التنمية الصحية، دعم الدولة للأمومة والطفولة، تنظيم المشاريع النسائية.

المصدر: RT