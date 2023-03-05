روسيا تعد مسودة اتفاقية لتسهيل التأشيرات للمواطنين السوريين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على إعداد اتفاقيات تسهيل التأشيرات مع 6 دول للروس، بما في ذلك الهند وسوريا وإندونيسيا.

وقال نائب الوزير لوكالة "تاس": "بالإضافة إلى الهند، يتم وضع مسوّدات لاتفاقيات حكومية دولية وتنطوي على تسهيل متبادل للتأشيرات مع أنغولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين."

يشار إلى أن إيفانوف ذكر في وقت سابق إن روسيا تعد أيضا اتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة مع 11 دولة.

وذكر أن من بينها: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو.

المصدر: تاس